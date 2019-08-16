British Airways запропонує пасажирам окуляри віртуальної реальності

Британська авіакомпанія British Airways почне видавати пасажирам першого класу окуляри віртуальної реальності на час польоту.

Перевізник вже почав тестувати цю функцію на деяких рейсах за маршрутом із лондонського «Гітроу» до нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді, повідомляє пресслужба компанії.

Під час польоту пасажири зможуть переглядати художні й документальні фільми, а також програми про подорожі в форматі 2D, 3D або 360°. Крім того, British Airways разом із експертами відібрали програми медитації та звуковий терапії, що можуть допомогти пасажирам, які боїться літати.

Для використання на борту авіакомпанія обрала окуляри AlloSky від SkyLights. Вони важать лише близько 250 грамів.

Послугу тестуватимуть до кінця 2019 року.