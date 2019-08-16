British Airways запропонує пасажирам окуляри віртуальної реальності

British Airways запропонує пасажирам окуляри віртуальної реальності

Укрінформ
Британська авіакомпанія British Airways почне видавати пасажирам першого класу окуляри віртуальної реальності на час польоту.

Перевізник вже почав тестувати цю функцію на деяких рейсах за маршрутом із лондонського «Гітроу» до нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді, повідомляє пресслужба компанії.

Під час польоту пасажири зможуть переглядати художні й документальні фільми, а також програми про подорожі в форматі 2D, 3D або 360°. Крім того, British Airways разом із експертами відібрали програми медитації та звуковий терапії, що можуть допомогти пасажирам, які боїться літати.

Читайте також: Через комп’ютерний збій у British Airways постраждали 20 тисяч пасажирів

Для використання на борту авіакомпанія обрала окуляри AlloSky від SkyLights. Вони важать лише близько 250 грамів.

Послугу тестуватимуть до кінця 2019 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-