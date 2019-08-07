Через комп’ютерний збій у British Airways постраждали 20 тисяч пасажирів

Через комп’ютерний збій британська авіакомпанія British Airways скасувала понад 100 рейсів до та із аеропортів Лондона, через що постраждали близько 20 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє Sky News.

«British Airways скасувала понад 100 рейсів в і з аеропортів Лондона, сотні інших були виконані з затримками через помилку у системі комп’ютерної реєстрації. В результаті скасувань і затримок близько 20 000 пасажирів опинилися в скрутному становищі», - йдеться в повідомленні.

Всього компанія British Airways скасувала 117 рейсів в або з аеропорту Хітроу та 10 рейсів з аеропорту Гатвік. Ще понад 300 рейсів були затримані. Авіакомпанія при цьому заявила, що пасажири, які мали летіти в середу, можуть перебронювати рейс на інший день.

У середу ввечері британська авіакомпанія вже заявила, що вирішила «тимчасову системну проблему, яка викликала затримки і скасування для коротких рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті».

Як відомо, подібні проблеми виникали в цієї компанії й раніше. Так, в травні 2017 року десятки тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, коли глобальний комп'ютерний збій порушив польоти сотень рейсів British Airways протягом трьох днів.

Пасажири British Airways також зіткнулися з серйозними затримками в липні та вересні 2016 року через проблеми з системами онлайн-реєстрації авіакомпанії.