Через комп’ютерний збій у British Airways постраждали 20 тисяч пасажирів
Про це повідомляє Sky News.
«British Airways скасувала понад 100 рейсів в і з аеропортів Лондона, сотні інших були виконані з затримками через помилку у системі комп’ютерної реєстрації. В результаті скасувань і затримок близько 20 000 пасажирів опинилися в скрутному становищі», - йдеться в повідомленні.
Всього компанія British Airways скасувала 117 рейсів в або з аеропорту Хітроу та 10 рейсів з аеропорту Гатвік. Ще понад 300 рейсів були затримані. Авіакомпанія при цьому заявила, що пасажири, які мали летіти в середу, можуть перебронювати рейс на інший день.
У середу ввечері британська авіакомпанія вже заявила, що вирішила «тимчасову системну проблему, яка викликала затримки і скасування для коротких рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті».
Як відомо, подібні проблеми виникали в цієї компанії й раніше. Так, в травні 2017 року десятки тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, коли глобальний комп'ютерний збій порушив польоти сотень рейсів British Airways протягом трьох днів.
Пасажири British Airways також зіткнулися з серйозними затримками в липні та вересні 2016 року через проблеми з системами онлайн-реєстрації авіакомпанії.