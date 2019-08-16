Чернігівщина готує для туристів «Спис на вістрі»

На території парку природи «Беремицьке», що на Чернігівщині, 31 серпня відбудеться історичний фестиваль «Спис на вістрі».

Планується доволі різноманітна та насичена програма заходу, повідомляє «Чернігівщина туристична».

«Це і реконструкції боїв, і відповідні майстер-класи з метання списів, стрільби з лука, історичні ігри та розваги, і виступи автентичних музичних колективів», - йдеться в повідомленні.

На гостей фестивалю також чекають захопливі екскурсії територією парку природи «Беремицьке», працюватиме містечко майстрів та туристична виставка, буде проведено тренінг для представників об’єднаних територіальних громад з питань організації масових заходів і залучення до відвідання більшої кількості туристів та багато іншого.