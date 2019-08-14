Замок Куропатви запрошує на "Дженджур Фист"

На Прикарпатті 23-25 серпня відбудеться масштабний етнофестиваль "Дженджур Фист".

Про це повідомляє "Місто".

"23-25 серпня поблизу Надвірної відбудеться масштабний етнофестиваль "Дженджур Фист". Все дійство відбуватиметься на території замку Куропатви (Пнівського замку). Організатори обіцяють атмосферу справжнього Середньовіччя – з костюмованими боями й майстер-класами. Також у програмі – виступи рок-гуртів, кіносеанси та фаєр-шоу", – йдеться в повідомленні.

За словами директора фестивалю Володимира Молдавчука, дійство буде багатовекторним. У перший день заходу гостей запросять на "Етноподвір’я", на якому навколишні села, представлятимуть свою етніку, пригощатимуть усіх традиційними стравами. На 21:00 заплановано потужне відкриття фестивалю, на яке запрошено понад 10 клубів історичної реконструкції з усієї України.

Наступного дня, 24 серпня, відбуватимуться самі дійства.

"Окрім лицарських поєдинків, будуть майстер-класи, на які запрошуються цікаві неординарні майстри з, напевно, забутими нині промислами – кожум’яки, гончарі, ткалі, вітражники. Їх буде дуже багато", - сказав Молдавчук.

Для наймолодших на фестивалі працюватиме кіндермістечко "Дженджурики" – на території замку буде збудовано ще один маленький замок. Допомагає організаторам у цьому волонтерських рух "БУР".

"Вони побудують це містечко, де аніматори, професіонали будуть працювати з дітками. Батьки зможуть залишити дитину на кілька годин. Для діток буде окрема програма, для цього ми запросили київський ляльковий театр, будуть уроки англійської і в ігровій формі", - зазначив директор фесту.

Впродовж фестивальних днів на відвідувачів також чекають ярмарок виробів народного декоративно-ужиткового мистецтва, виставки, лендарт та екскурсії до Музею нафтопромислів Галичини.

Фото: fystif.com