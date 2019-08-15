В Одесі морська вода на третині пляжів непридатна для купання

Влада Одеси закликала відпочивальників утриматись від купання у морі на трьох із дев'яти міських пляжів через невідповідність води нормативним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, посилаючись на результати моніторингових досліджень держустанови «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

"За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку, проби води, відібрані 12 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам. Окрім води біля пляжів “13-та станція Великого фонтану”, “10-та станція Великого фонтану” та «Аркадія», - йдеться в повідомленні.

Відпочивальникам рекомендовано утриматися від купання на цих пляжах до особливого розпорядження.

Тим часом температура води біля узбережжя Одеси станом на 15 серпня становить 24°C.

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Як повідомлялося, станом на вівторок, 13 серпня, вода на п'яти із дев'яти міських пляжів Одеси не відповідала нормативним вимогам.

В Одесі відбирають морську воду для досліджень проб у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".