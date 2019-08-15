На трьох пляжах Житомирщини вода непридатна для купання

На пляжах у містах Житомирі, Коростені та Новограді-Волинському річкова вода непридатна для купання через перевищення допустимих норм кишкової палички.

Про результати дослідження проб річкової води повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

«У період з 12 серпня по 15 серпня 2019 року фахівцями обласного лабораторного центру відібрані зразки води з пляжів у містах Житомирі (річка Тетерів, Гідропарк), Новограді-Волинському (р. Случ, вул. Богуна), Коростені (р. Уж, вул. Горького). У результаті проведених досліджень встановлено, що у всіх вищезазначених річках вода не відповідає вимогам санітарних норм, а отже не придатна до купання. Як і на минулому тижні, на всіх пляжах виявлено понаднормовий вміст лактопозитивної кишкової палички», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при нормі 5000 у річці Случ зафіксовано рівень 6200, в Ужі – 24000, а в Тетереві – 240000.

Жителям Житомира, Коростеня та Новограда-Волинського не рекомендують купатися у зазначених водоймах.

Як повідомлялося, минулого тижня фахівці лабораторного центру зафіксували в пляжній зоні річки Тетерів у Житомирі перевищення у воді допустимих показників кишкової палички у 48 разів.