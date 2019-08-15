Непал планує посилити вимоги до охочих підкорити Еверест
Про це повідомляє BBC.
"Урядова комісія Непалу рекомендує перевіряти альпіністів, які бажають підкорити гору Еверест, на достатність досвіду перебування в горах", - йдеться в повідомленні.
Так, комісія пропонує видавати дозвіл лише тим альпіністам, які вже доходили до вершин з висотою щонайменше 6 500 метрів.
Також охочим необхідно буде надавати довідку про стан здоров'я та брати з собою в похід досвідченого гіда.
Комісія, до якої входять чиновники, досвідчені іноземні альпіністи й експерти, також пропонує збільшити вартість дозволу на похід на вершину Евересту до щонайменше 35 тисяч доларів для однієї особи та до 20 тисяч доларів для охочих підкоряти інші гори заввишки понад 8 000 метрів.
Зазначається, що відповідні пропозиції з'явилися після того, як цьогоріч на Евересті загинуло щонайменше 11 людей. Дев'ятеро з них загинули саме на стороні Непалу та двоє – зі сторони Тибету.