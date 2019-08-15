Непал планує посилити вимоги до охочих підкорити Еверест

Урядова комісія Непалу має намір запровадити для альпіністів, які бажають зійти на Еверест, вимогу про наявність необхідного досвіду в горах.

Про це повідомляє BBC.

"Урядова комісія Непалу рекомендує перевіряти альпіністів, які бажають підкорити гору Еверест, на достатність досвіду перебування в горах", - йдеться в повідомленні.

Так, комісія пропонує видавати дозвіл лише тим альпіністам, які вже доходили до вершин з висотою щонайменше 6 500 метрів.

Також охочим необхідно буде надавати довідку про стан здоров'я та брати з собою в похід досвідченого гіда.

Читайте також: Правила сходження на Монблан стали більш жорсткими

Комісія, до якої входять чиновники, досвідчені іноземні альпіністи й експерти, також пропонує збільшити вартість дозволу на похід на вершину Евересту до щонайменше 35 тисяч доларів для однієї особи та до 20 тисяч доларів для охочих підкоряти інші гори заввишки понад 8 000 метрів.

Зазначається, що відповідні пропозиції з'явилися після того, як цьогоріч на Евересті загинуло щонайменше 11 людей. Дев'ятеро з них загинули саме на стороні Непалу та двоє – зі сторони Тибету.