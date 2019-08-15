Непал планує посилити вимоги до охочих підкорити Еверест

Непал планує посилити вимоги до охочих підкорити Еверест

Укрінформ
Урядова комісія Непалу має намір запровадити для альпіністів, які бажають зійти на Еверест, вимогу про наявність необхідного досвіду в горах.

Про це повідомляє BBC.

"Урядова комісія Непалу рекомендує перевіряти альпіністів, які бажають підкорити гору Еверест, на достатність досвіду перебування в горах", - йдеться в повідомленні.

Так, комісія пропонує видавати дозвіл лише тим альпіністам, які вже доходили до вершин з висотою щонайменше 6 500 метрів.

Також охочим необхідно буде надавати довідку про стан здоров'я та брати з собою в похід досвідченого гіда.

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Комісія, до якої входять чиновники, досвідчені іноземні альпіністи й експерти, також пропонує збільшити вартість дозволу на похід на вершину Евересту до щонайменше 35 тисяч доларів для однієї особи та до 20 тисяч доларів для охочих підкоряти інші гори заввишки понад 8 000 метрів.

Зазначається, що відповідні пропозиції з'явилися після того, як цьогоріч на Евересті загинуло щонайменше 11 людей. Дев'ятеро з них загинули саме на стороні Непалу та двоє – зі сторони Тибету.

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