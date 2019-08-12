День міста Сновськ відзначив масштабним рок-фестивалем та "Гарбузовим бумом"

День міста Сновськ на Чернігівщині позначився проведенням найбільшого в регіоні та Північній Україні відкритого рок-фестивалю SNOV Summer Fest, фестивалем-конкурсом "Гарбузовий бум", розважальною програмою "Гарбузові посиденьки" та іншими масовими заходами.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили їхні організатори.

"Цей фестиваль ми проводимо з 2012 року і вважаємо його найбільшим відкритим рок-фестом Північної України, який збирає топові гурти нашої держави, зірок X-фактору, зарубіжні гурти. Цього разу в нас виступали виконавці зі Сновська, Чернігова, Києва, Шостки Сумської області, Харкова, інших міст України, а також з Ізраїлю, Швейцарії, Шотландії", - розповів головний організатор SNOV Summer Fest Констянтин Зорко.

За його словами, хедлайнерами заходу стали легендарні FliT у "золотому" складі, які ненадовго повернулися в Україну для виступу на кількох великих фестивалях, та один із найвідоміших гуртів нашої країни, добре знайомий кожному поціновувачу національної рок-культури - "Тінь Сонця".

Зорко додав, що фінансову й організаційну підтримку заходу надала Сновська міська рада, а вхід на нього традиційно був вільний.

Національно колоритною частиною святкування Дня міста стало проведення фестивалю-конкурсу підприємств, установ та організацій "Гарбузовий бум у Сновську".

Як розповіла заступниця начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталія Смоляк, учасники конкурсу демонстрували виставки, присвячені гарбузу, та страви з цього популярного в Україні овочу.

День міста Сновськ / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

"Представники шкіл, лікарень, училища лісового господарства, терцентру, інших установ та організацій Сновська, а також старостати нашої громади (загалом понад 20 учасників) наготували безліч смаколиків та страв із гарбуза: млинці, кекси, тортики, каші, печені, дуже багато всього було. Все приготували з душею і любов’ю", - сказала вона.

За словами Смоляк, всі конкурсанти отримали подарунки, а головний приз поїхав до села Тур’я Сновської ОТГ.

Програма "Гарбузових посиденьок", які проходили паралельно, передбачала, зокрема, демонстрацію мод, показові виступи спортклубів та секцій, виставки-продажі, розваги для дітей.

Ще однією яскравою подією дня став парад школярів-переможців олімпіад, конкурсів та змагань "Майбутнє Сновщини". Діти крокували містом з українськими прапорами, заслуженими грамотами та медалями.

"Талантів у нас дуже багато, і нам є чим пишатися", - зауважила Смоляк.

Вона додала, що раніше такі масштабні заходи проводилися в місті лише на День Незалежності України. Цього ж разу їх уперше розділили.

На рок-фестиваль та День міста до Сновська приїхали тисячі гостей зі Сновського та сусіднього з ним районів, Чернігова, Києва, інших міст України.