У Житомирі влаштували ярмарок меду

У Житомирі проходить обласний ярмарок меду, на якому бджолярі продають свою продукцію.

Пів літра меду на ярмарку коштують 65-75 гривень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Привіз на ярмарок чотири види меду – акацієвій, лісовий, коріандровий і вересовий. Зазвичай вивожу бджіл на поля, де квітнуть рослини. Гречку цього року в районі не знайшов і погано з соняшником. Торік зібрав тонну меду. Цього року у мене 70 вуликів і про підсумки сезону ще зарано говорити», - зазначив Віталій Конотовський з Малинського району.

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Натомість Володимир Франовський із Житомира знайшов засіяне гречкою поле площею 250 га і вивіз туди своїх бджіл. Пасічник запевняє, що мед у нього гречаний без жодних вкраплень. Чоловік продає і забрус (тонкий шар спеціального воску, за допомогою якого медоносні бджоли загортають свої стільники, коли вони повністю наповнені медом, - ред.) та акцентує, що він значно корисніший за мед.

Ярмарок меду в Житомирі/ Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Крім різних сортів меду, пасічники привезли на ярмарок чимало продукції бджільництва. Зокрема, віск, пилок, прополіс, лікувальні підмор, настоянку з воскової молі та маточне молочко. Покупцям також пропонують сотовий і питний мед, медову косметику та домашню медовуху.

Як повідомлялося, Житомирщина є лідером у державі з виробництва меду, а кожна восьма його тонна збирається із пасік області.