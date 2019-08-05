Екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи

"Цього року через сильне випаровування води солоність в Азовському морі підвищилася. Медузи зайшли в Азовське море через Керченську протоку", - розповів Сергієнко.

Екологи пояснюють: в західній частині Азова солоність підвищилася до 14 проміле, а в Утлюцькому лимані - до 16-17 проміле.

"Тепла вода, солоність, планктон - це відмінне середовище для медуз. Особливо багато їх було в Генічеську, Приморську, Кирилівці в районі острова Бірючий, Федотова коса. Для навколишнього середовища вони не шкідливі, але людям відпочинок зіпсували", - розповів заступник начальника наукового відділу Приазовського національного природного парку Олександр Антоновський.

За його словами, в води Азова зайшло кілька видів медуз: корнероти, аурелія і блакфордія.

"Медуза-корнерот - найбільша. В діаметрі вона сягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша ", - пояснив Антоновський.

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4 серпня в Азовському морі був сильний шторм, тисячі мертвих медуз викинуло на берег. Як виявилося, вони не можуть протистояти вітру і тому гинуть.

Екологи та наукові співробітники говорять, що як тільки солоність Азовського моря знизиться, медузи підуть.