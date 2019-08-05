У Коростені туристи зможуть побачити "Княжий спадок"
Про це повідомляє Коростенський туристично-інформаційний центр у Facebook.
"Вже вчетверте 17 серпня в столиці древлянського краю місті Коростень відбудеться фестиваль, де кожен охочий зможе зануритися в атмосферу давніх часів, дізнатися більше про побут наших предків, познайомитися з їхньою культурною спадщиною. Дійство відбуватиметься на території коростенського городища, що в мальовничому парку "Древлянський", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на фестивалі будуть поєднані музика, історична реконструкція, майстер-класи з традиційних ремесел та хороводів, конкурси і розваги.
У межах заходу пройде лицарський турнір, під час якого всі охочі зможуть взяти участь у давніх іграх та змаганнях. Крім того, запланований турнір зі стрільби з традиційного лука в історичних костюмах.
Гостям запропонують сувенірний ярмарок, де можна буде самостійно виготовити пам’ятний сувенір за допомогою порад досвідчених майстрів.
Фестиваль завершиться вечірнім фаєршоу.
Фото: Коростенський ТІЦ