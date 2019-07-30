Тернопільщина зустріне 20 тисяч гостей на міжнародному святі лемківської культури

Щонайменше 20 тисяч гостей очікують найближчими вихідними на ХХ Міжнародному фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини», що відбудеться в урочищі Бичова біля Монастириська на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

«Цьогоріч ми очікуємо понад 20 тисяч учасників фестивалю «Дзвони Лемківщини», гості їдуть з семи країн, то ж атмосфера буде неймовірною», - зазначила заступниця голови Тернопільської обласної державної адміністрації Світлана Беспоповцева.

За словами голови всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександра Венгриновича, фестиваль проходить у межах вшанування 75-ї річниці депортації українського населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини.

«З цієї нагоди до нас завітають суб’єкти світової федерації українських лемківських об’єднань. Початок святкування - у п’ятницю о 17:00 годині. Ввечері відбудеться запалення ватри – символу нашого відродження», – сказав Венгpинович.

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Також зазначається, що місцева влада виділила 23 га землі для того, аби облаштувати Лемківське село та музейний комплекс, на території якого відбуватиметься фестиваль.

Окрім цього, передбачається виділити близько 12 млн грн для будівництва музею «Lemko S.V.I.T.», що дасть змогу краще популяризувати лемківську культуру, яка збереглася на території Тернопільщини.

За словами організаторів фестивалю, під час «Дзвонів Лемківщини» із лемківським репертуаром виступатимуть 65 колективів та працюватиме понад 90 майстрів, які презентуватимуть різні види ремісництва та рукоділля.