Ryanair на чверть знизив ціну квитків на жовтень і листопад

Зокрема, найдешевші квитки з Києва доступні за ціною від €13 євро, зі Львова - від €14 (ціни вказані в один бік).

Як повідомлялося 28 липня, Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг. Згідно з оновленою інформацією на сайті лоукоста, тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить €6-12 і є однаковим як у разі оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього.

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Раніше діапазон цін становив €6-10. Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує €10-17,5 при оформленні послуги під час бронювання і €10-25 після купівлі авіаквитка.