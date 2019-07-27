На Херсонщині 310-у річницю заснування Кам’янської Січі відзначатимуть восени

Цьогоріч святкування заснування Кам’янської Січі на Херсонщині планують провести у вересні, на закриття туристичного сезону.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів депутат облради Ігор Йосипенко.

«Попередньо ухвалили рішення, оскільки День туризму відзначатимуть 27 вересня, це п’ятниця - спочатку буде захід у Новій Каховці, а вже 28 вересня ми зустрічатимемо гостей на Кам’янській Січі. Ми плануємо на цей захід запросити науковців та гостей з Канади, США, Австралії, з країн Європи. Таким чином, ми змінюємо формат заходу, закриваємо туристичний сезон саме на Кам’янській Січі, відзначивши 310-у річницю її заснування», - розповів Йосипенко.

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Також, за його словами, вже цьогоріч в селі Республіканець планують збудувати причал, і Кам’янської Січі можна буде дістатися водою не лише легкомоторними та парусними човнами, але й «ракетами».

«Зараз ми з командою водолазів компанії «Нібулон» вивчали акваторію затоки біля Кам’янської Січі. В цьому році плануємо побудувати причал в селі Республіканець, зараз готується проектно-кошторисна документація, так званий «планшет», - зазначив Йосипенко.

Як відомо, Кам’янська Січ є пам’яткою археології національного значення. У 2009 році її було введено до складу заповідника «Хортиця».