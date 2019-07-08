Каховка збере байкерів на "Тачанці"

У Каховці, що на Херсонщині, три дні – з 12 до 14 липня – триватиме ХІІІ "ювілейний" байкерський фестиваль "Тачанка".

Про це повідомляє "Новий день".

"Нетрадиційний "ювілейний" байкерський фестиваль "Тачанка" відбудеться у Каховці з 12 по 14 липня на звичному місці — зоні відпочинку біля водосховища в житломасиві Свєтлово. Учасників заходу очікують чимало і навіть очікують побити минулорічний рекорд, коли "Тачанка" зібрала найбільшу кількість байкерів за всі попередні роки: тоді їх з’їхалось до Каховки більше вісімсот", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив начальник відділу у справах молоді та спорту Каховської міськради Віктор Зубков, саме нетрадиційним "ювілейним" фестиваль став тому, що 13-й за ліком. "Тринадцятий – значить, ювілейний. Ні в кого нема ювілейних тринадцятих фестивалів, а у нас є!", - зазначив Зубков.

За його словами, серед "родзинок" фестивалю буде повернення на велику сцену як хедлайнерів херсонського рок-гурту "Ролікс", а також мотошоу від команди Stuntridefamily Андрія Головні й Славомира Хилинського.

З місцевого бюджету на проведення "Тачанки" виділено біля 80 тисяч гривень, які підуть на оплату сцени, світла, музичної апаратури. Крім того, планують встановити й кілька душових кабінок.

Також для учасників фестивалю готується квест-гра. Залишаться й традиційні для "Тачанки" заходи: мотопарад вулицями міста й до монумента "Легендарна тачанка", вечірні концерти, дискотеки, численні конкурси й вогняне шоу.