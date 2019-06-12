Укрзалізниця призначила 30 літніх поїздів до моря

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця призначила чергові літні поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців, збільшивши їх загальну кількість до тридцяти. На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Наразі в залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на ці літні поїзди.

№ 212/211 Новоолексіївка – Харків з 14 червня по 1 вересня щоденно.

№ 215/216 Покровськ – Новоолексіївка з 1 червня по 31 серпня щоденно.

№ 227/228 Київ – Бердянськ курсуватиме з Києва 31 травня, з 2 червня по 22 вересня через день, з Бердянська з 1 червня по 23 вересня через день.

№ 280/279 Жмеринка – Київ – Генічеськ відправленням зі Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 червня, з 5 червня по 21 вересня через день, з Генічеська 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 червня, з 6 червня по 22 вересня через день, Жмеринка – Дніпро з відправленням зі Жмеринки 29 травня та 2 червня, з Дніпра – 30 травня та 3 червня.

№ 298/297 Київ – Херсон з відправленням з Києва з 30 травня по 22 вересня щоденно, з Херсона з 31 травня по 23 вересня щоденно.

№ 767 Київ – Херсон курсуватиме 2, 4, 6, 9, 11, 13 липня, з 15 липня по 31 серпня – кожні понеділок, вівторок, четвер та суботу.

№ 162/161 Миколаїв – Київ з відправленням з Миколаєва 8, 12, 14, 22, 28, 30 червня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 липня, 2, 10, 16, 20, 24, 26, 30 серпня, з Києва 9, 13, 15, 23, 29 червня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 липня, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 серпня;

№ 248/247 Одеса – Житомир з 31 березня щоденно.

№ 251/252 Харків – Дніпро – Одеса курсуватиме з 20 червня по 20 вересня через день.

№ 256/255 Львів – Херсон з відправленням зі Львова 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня, 4, 8, 12, 16 вересня, з Херсона 15, 19, 23, 27 червня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 липня, 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 серпня, 5, 9, 13, 17 вересня.

№ 288/287 Одеса – Київ відправленням з Одеси з 14 червня по 1 вересня щоденно, крім першого дня тижня та 17 червня, з Києва з 15 червня по 2 вересня щоденно, крім другого дня тижня та 18 червня.

№ 076 Київ – Кривий Ріг – Херсон курсуватиме 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 червня, 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 липня, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 серпня.

№ 80 Київ – Дніпро – Новоолексіївка курсуватиме 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ відправленням з Дніпра та Кривого Рогу з 5 червня по 9 вересня через день, з Генічеська з 6 червня по 12 вересня через день.

№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ відправленням з Генічеська з 6 червня по 10 вересня через день, крім 18 та 20 червня, з Івано-Франківська з 7 червня по 11 вересня через день, крім 19 та 21 червня.

472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ з відправленням з Дніпра та Кривого Рогу з 6 червня по 16 вересня через день, з Бердянська з 7 червня по 17 вересня через день.

№ 213/214 Суми – Одеса відправленням з Сум з 1 червня по 15 вересня через день, з Одеси з 2 червня по 16 вересня через день.

№ 261/262 Харків – Бердянськ відправленням з Харкова з 7 червня по 7 вересня щоденно, з Бердянська 3 червня, з 8 червня по 8 вересня щоденно.

№ 263/63/264 Харків – Київ – Одеса відправленням з Харкова з 14 червня по 1 вересня щоденно, з Києва з 15 червня по 2 вересня щоденно, з Одеси з 16 червня по 2 вересня щоденно.

№ 272/271 Одеса – Харків з відправленням з Одеси з 18 червня по 22 вересня через день, з Харкова з 19 червня по 21 вересня через день.

№ 729/730 Харків – Генічеськ з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім 2 днів тижня.

№ 114/118 Чернівці – Генічеськ відправленням з Чернівців з 30 травня по 7 вересня щоденно, з Генічеська з 1 червня по 9 вересня щоденно.

№ 168/167 Львів – Одеса відправленням зі Львова та Одеси 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня.

№ 170/170 Львів – Одеса з відправленням зі Львова та Одеси 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня, 2 та 3 вересня.

№ 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ відправленням з Івано-Франківська з 1 червня по 1 вересня щоденно, з Бердянська з 3 червня по 3 вересня щоденно.

№ 274 Львів – Одеса курсуватиме з 14 червня по 30 серпня через день.

№ 290 Чернівці – Одеса вирушить у рейси 1,5, 7, 9, 11, 13, 17,19, 21, 23, 25, 29, 31 липня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 серпня.

№ 292/294 Ковель – Київ – Одеса з відправленням з Ковеля з 31 травня по 16 вересня щоденно, з Одеси з 1 червня по 17 вересня щоденно.

№ 779/780 Суми – Київ подовжено маршрут слідування до Вінниці. Він курсуватиме по 6, 7 днях тижня, 14, 17, 28 червня та 1 липня.