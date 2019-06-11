У Чернівцях розквітла алея "слонових вух"

У Чернівцях почали розквітати катальпи. Зокрема, на проспекті Незалежності одна з перших алей цього дерева налічує близько 50 екземплярів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Алея катальп на проспекті Незалежності з'явилася ще наприкінці 1970-х років. Тут найбільші дерева у Чернівцях. Минулого року ми подібну алею висадили і на вулиці Комунальників. Там теж близько 50 дерев. Є вони і на вулиці Руській", - розповів керівник міського тресту зеленого господарства Олександр Брязкало.

За його словами, у Чернівцях на сьогодні вже росте понад 200 дерев катальп на різних вулицях. У тресті зеленого господарства планують і надалі розсаджувати ці широколисті дерева по місту.

"На сьогодні у нас є ще близько 200 молодих саджанців катальпи для висадження. Вони люблять простір, тому садимо їх на широких газонах, де немає ліній електропередач. Найближчими роками популяція катальп у Чернівцях лише збільшуватиметься", - додав Брязкало.

У Чернівцях розквітла алея катальп / Фото: Олійник Віталій, Укрінформ

У Ботанічному саду ЧНУ кореспонденту Укрінформу розповіли, що катальпу до Буковини завезено із австрійських розсадників, а батьківщиною цієї рослини є Далекий Схід.

"До Чернівців ці дерева потрапили наприкінці XIX століття й дуже гарно прижилися. Сучасні катальпи, які ви бачите в місті, вирощені в нас, адаптовані до нашого клімату. А найстаршому дереву цього виду, про яке мені відомо, вже приблизно 150 років", – зазначила провідний фахівець ботанічного саду Марія Виклюк.

Експерти наголошують на чималій користі від цих рослин.

"Катальпи дуже рясно цвітуть і плодоносять. Приносять велику користь для довкілля. Адже виділяють велику кількість кисню. Завдяки широкому й шершавому листю вбирають багато пилу. Плюс під час цвітіння приємний аромат і гарні квіти", – сказала біолог.

Ці дерева інколи ще називають "слоновими вухами", тому що в них велике серцеподібне листя. Помилуватися цвітінням дерев можна буде ще протягом двох-трьох тижнів.