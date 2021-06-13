Дві гігантські екзопланети виявили біля зірки, схожої на Сонце

«Мисливці» за планетами програми Planet Hunters TESS відкрили дві екзопланети в системі зірки HD 152843.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Ці дві екзотичні, тобто такі, що знаходяться поза сонячною системою, планети обертаються навколо зірки HD 152843. Ця зірка приблизно такої ж маси, як і Сонце, але майже в 1,5 рази більша й трохи яскравіша. Вона знаходиться приблизно за 352 світлових роки від нас.

Відповідно до опису вчених, планета B розміром з Нептун, приблизно в 3,4 раза більша за Землю і робить повний оберт навколо своєї зірки приблизно за 12 днів. У свою чергу зовнішня планета, планета С, приблизно в 5,8 раза більша за Землю, що робить її «субсатурном», її орбітальний період становить десь від 19 до 35 днів.

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Planet Hunters TESS - це цивільний науковий проєкт, який фінансується NASA, що шукає свідоцтва існування планет за межами нашої сонячної системи.

Фото: NASA/Scott Wiessinger