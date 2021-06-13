NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць Фото 13.06.2021 11:48 Укрінформ NASA повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети Space Launch System (SLS), яка незабаром полетить на Місяць. Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС. У п'ятницю інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це вперше, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їх стартовій конфігурації. Читайте також: Зонд NASA показав найбільший супутник Сонячної системи NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць «Артеміда-1» уже цього року. В ході цього польоту ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон» поки що без астронавта, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту. Читайте також: NASA запустить на Венеру космічні апарати для дослідження ознак життя Як зазначає видання, суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен. Фото: NASA