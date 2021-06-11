Китай запустив у космос одразу чотири супутники

Чотири китайських супутники вивели на намічену орбіту за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" (Long March-2D) у п'ятницю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

"Чанчжен-2D" із супутниками на борту стартувала з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю о 11:03 за пекінським часом.

Цей політ для ракети-носія серії "Чанчжен" став 373-м за рахунком.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Китай успішно запустив із космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході країни новий метеорологічний супутник і вивів його на задану орбіту.

Фото: Xinhua