Ринок технологій штучного інтелекту за 7 років зросте майже до трильйона доларів - експерти

Виторг на світовому ринку технологій штучного інтелекту (ШІ), включно із програмним забезпеченням, обладнанням та сервісами, до 2028 року зросте до 997,77 мільярда доларів.

Це прогнозує маркетингове агентство Grand View Research, передає Укрінформ з посиланням на The Next Web.

Згідно з прогнозом, за підсумками цього року ринок технологій штучного інтелекту зросте до майже 100 мільярдів доларів, а до 2028 року - майже у 10 разів.

В агентстві зазначають, що щорічний приріст впродовж наступних семи років становитиме близько 40%.

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При цьому у 2020 році ринок технологій штучного інтелекту оцінювали в близько 60 мільярдів доларів.

Фахівці пояснюють таке зростання масовим впровадженням методів навчання на основі ШІ та величезним піднесенням у виробництві та впровадженні обладнання ШІ.