В Україні планують створити центр моніторингу і аналізу космічних знімків

Міністерство внутрішніх справ (МВС) планує наступного року на базі ДСНС розгорнути центр моніторингу і аналізу космічних знімків, за допомогою якого можна буде покращити ситуацію з реагуванням на пожежі в Україні.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми наразі розробляємо план, щоб наступного року розгорнути на базі ДСНС центр моніторингу і аналізу космічних знімків. Ця ідея нам прийшла тоді, коли ми побачили кількість пожеж», - уточнив Геращенко.

Він пояснив, що із супутників можна подивитися, коли пожежа тільки почалася, коли вона займає кілька десятків або сотні квадратних метрів, а не коли вже палають сотні гектарів.

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«За минулий рік було витрачено більше 600 млн грн на те, щоб боротися із наслідками лісових пожеж. І краще витрачати мільйони гривень, щоб попереджати загорання… і бачити (загорання – ред.) через супутник у візуальному варіанті або через тепловізійні канали і попереджати (розростання – ред.) цих пожеж шляхом висилки як наземних, так і повітряних (засобів – ред.) для їх (ліквідації - ред.)», - поінформував заступник очільника МВС.

За його словами, у МВС можуть закуповувати ці знімки з інших космічних агентств, це можуть бути приватні компанії; може бути США, Європа, Японія.

«Зараз космічні знімки дуже доступні, але їх потрібно аналізувати із залученням спеціальних комп’ютерних програм, бо один знімок – це може бути 15-200 квадратних км. І ми б хотіли, щоб також разом із лісовою агенцією, з Міністерством екології була розгорнута по країні система візуальних постів спостереження, на яких будуть встановлені відеокамери, які зможуть "бачити" процес загорання за 10-15 км, в оптичному або тепловізійному діапазоні», - сказав він.

Геращенко уточнив, що такі знімки можуть бути у кількох варіантах, чим менша розподільна здатність знімку, тим він буде дешевше, чим більша розподільна здатність – тим вища ціна.

«Одна така камера буде моніторити (простір - ред.) у діаметрі 10 км, щоб покрити всі ліси країни цими камерами потрібно максимум 150 їх. Ціна такої камери – 25 тисяч доларів. Ми вже вели попередні перемовини з операторами мобільного зв’язку, вони кажуть, що не проти розміщувати їх на власних системах зв’язку і давати канал оптоволоконної передачі, бо їм платитимуть гроші за те, щоб використовувати систему зв’язку», - пояснив заступник очільника МВС.

Він зазначив, що із використанням цієї системи МВС могло б допомагати іншим державним установам при аналізі знімків, паралельно передаючи інформацію щодо незаконної вирубки лісу, незаконного видобутку бурштину, граніту, піску.

«Можна було б фіксувати незаконне будівництво, здійснювати моніторинг кордону, незаконних звалищ тощо. У нас для цього все є, залишилося лише, щоб депутати проголосували невелику суму у бюджеті на наступний рік, і ми все зробимо», - уточнив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у планах МВС наразі є модернізація системи Українського гідрометцентру разом з різними американськими установами, зокрема, з американською компанією Baron Services.

11 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій і американська компанія "Baron - Critical Weather Intelligence" ("Baron Services, Inc") підписали протокол про співробітництво в сфері гідрометеорологічної діяльності.

Компанія Baron Services заснована в 1989 році, є провідною компанією США з розробки, виробництва та впровадження комплексних приладів (метеорологічні радари) та цифрових рішень у галузі моніторингу погоди, прогнозування, попередження і розподілу даних (числові моделі прогнозування погоди, аналітичне програмне забезпечення і дисплеї, а також системи раннього попередження).

Серед клієнтів і партнерів − Національна метеорологічна служба США, Федеральне управління цивільної авіації та Міністерство оборони США.