На реалізацію нової космічної програми Україна витратить ₴15 мільярдів

Витрати на реалізацію нової космічної програми на 2021 — 2025 роки становлять 15 мільярдів гривень із державного бюджету України.

Про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів у інтерв’ю телеканалу “Перший Діловий”, передає Укрінформ.

“Загальні витрати на реалізацію космічної програми з державного бюджету складають 15 мільярдів на п’ять років”, - сказав Тафтай.

За його словами, у програмі також передбачена можливість підтримки космічної галузі за рахунок коштів інвесторів та замовників.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня 2021 року Кабінет Міністрів схвалив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2021 – 2025 роки.