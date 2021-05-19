Китай запустив на орбіту новий океанографічний супутник

Китайська влада у середу, 19 травня, успішно запустила на орбіту новий океанографічний супутник Haiyang-2D (HY-2D).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Ракета-носій Long March-4B разом із супутником HY-2D була запущена опівдні за пекінським часом із космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни.

Супутник HY-2D сформує групу з супутниками HY-2B та HY-2C для моніторингу навколишнього середовища океану. Група супутників буде, зокрема, займатися прогнозуванням морських катастроф у країні.

Зазначається, що це вже був 370-й запуск для ракети типу Long March-4B.

Як повідомляв Укрінформ, компанія United Launch Alliance (ULA) з другої спроби запустила на орбіту ракету-носія Atlas V із супутником Космічних сил США.

Фото: Wang Jiangbo/Xinhua