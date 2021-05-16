SpaceX запустила чергову групу інтернет-супутників

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з черговою групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Як передає Укрінформ, трансляція велася на сторінці компанії у Twitter.

Запуск був здійснений з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида о 18:56 за часом Східного узбережжя США (1:56 за Києвом 16 травня).

Перший ступінь ракети-носія успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4 — SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

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Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений у травні 2019 року. В цілому SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а в подальшому довести їх кількість до 30 тисяч.