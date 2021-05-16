SpaceX хоче провести орбітальний запуск корабля Starship

Компанія SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв'язку США документ, в якому описується перший орбітальний політ корабля Starship.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dt.ua.

Планується, що перший ступінь апарату повернеться до узбережжя і сяде в море, а другий - зробить майже повний виток навколо планети і приземлиться на Гаваях.

Зазначається, що корабель буде запущений зі стартового майданчика в Техасі. Через три хвилини після зльоту перший ступінь відокремиться від другого і здійснить посадку в 32 кілометрах від узбережжя. Другий ступінь вийде на орбіту, зробить один неповний виток, а потім загальмує двигунами і приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї.

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Раніше SpaceX опублікувала відео першого успішного польоту прототипу Starship, який відбувся 6 травня.