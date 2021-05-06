Прототип Starship успішно приземлився під час випробувань

Прототип пілотованого космічного корабля Starship SN15 від SpaceX успішно приземлився після випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SpaceX.

Це була п'ята спроба приземлення прототипу корабля.

Запуск SN15 стався з полігону в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Корабель вийшов на висоту 10 км і спустився на майданчик. Під час минулих спроб прототип корабля вибухав при зіткненні з землею або через кілька хвилин після приземлення.

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У пілотованому варіанті Starship зможе брати на борт до 100 осіб. Засновник SpaceX Ілон Маск очікує, що корабель зможе висадити людей на Марс в 2026 році.