Прототип Starship успішно приземлився під час випробувань
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Укрінформ
Прототип пілотованого космічного корабля Starship SN15 від SpaceX успішно приземлився після випробувань.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє SpaceX.
Це була п'ята спроба приземлення прототипу корабля.
Запуск SN15 стався з полігону в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Корабель вийшов на висоту 10 км і спустився на майданчик. Під час минулих спроб прототип корабля вибухав при зіткненні з землею або через кілька хвилин після приземлення.
У пілотованому варіанті Starship зможе брати на борт до 100 осіб. Засновник SpaceX Ілон Маск очікує, що корабель зможе висадити людей на Марс в 2026 році.