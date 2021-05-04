SpaceX готує до запуску нову партію супутників Starlink
Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твітері.
«Націлені на запуск ракети Falcon 9 з 60 супутниками Starlink з космодрому у Флориді на вівторок, 4 травня», - заявили у SpaceX.
У компанії додали, що сам запуск запланований на 22:01 годину за Києвом в разі сприятливих погодних умов.
«Проте наша команда стежить за погодою в зоні приземлення (ракети – ред.) », - зазначили у SpaceX.
Попередній запуск інтернет-супутників відбувся на початку квітня.
Як повідомлялося, загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тисяч. Нині компанія вже вивела на орбіту майже 1,5 тис. інтернет-супутників Starlink.