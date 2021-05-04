SpaceX готує до запуску нову партію супутників Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска планує відправити на орбіту чергову партію із 60 супутників Starlink для роздачі інтернету.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твітері.

«Націлені на запуск ракети Falcon 9 з 60 супутниками Starlink з космодрому у Флориді на вівторок, 4 травня», - заявили у SpaceX.

У компанії додали, що сам запуск запланований на 22:01 годину за Києвом в разі сприятливих погодних умов.

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«Проте наша команда стежить за погодою в зоні приземлення (ракети – ред.) », - зазначили у SpaceX.

Попередній запуск інтернет-супутників відбувся на початку квітня.

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Як повідомлялося, загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тисяч. Нині компанія вже вивела на орбіту майже 1,5 тис. інтернет-супутників Starlink.