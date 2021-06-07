Франція оштрафувала Google на €220 мільйонів

Антимонопольний регулятор Франції (ADLC) оштрафував компанію Google на 220 млн євро (268 млн доларів) за зловживання своїм монопольним становищем на ринку онлайн-реклами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

ADLC виявив у ході розслідування, що Google просувала власні рекламні сервери. В результаті такої практики конкуренти Google зазнали збитків.

За словами голови відомства Ізабель Де Сільви, своїми діями американська компанія обмежувала конкуренцію на ринку реклами в Інтернеті та дозволила Google не лише зберегти, але й збільшити своє домінуюче становище на цьому ринку.

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Американська компанія вирішила не оскаржувати це рішення та зобов'язалася змінити свою практику.

Саме розслідування розпочалося після того, як американська медіакорпорація News Corp, французька газета Le Figaro та бельгійський медіаконгломерат Rossel подали скаргу на Google.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Google на 102 мільйони євро за зловживання монопольним становищем.