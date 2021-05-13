Італія оштрафувала Google на €102 мільйони за монополію

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Google на 102 мільйони євро за зловживання домінуючим становищем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними італійського регулятора, Google зловживав монопольним становищем через свою операційну систему для смартфонів Android та магазин додатків Google Play.

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У відомстві додали, що також вимагають від Google зробити доступним на Android Auto додаток Enel X для послуг, пов’язаних із заряджанням електромобілів.