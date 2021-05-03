Google заморозив автоматичне продовження підписок у Play Маркеті в Індії

Google припиняє реєстрацію автоматичного продовження підписок і безкоштовних пробних версій після того, як центральний банк Індії ввів правила, що вимагають додаткового рівня аутентифікації для підписок і інших регулярних платежів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Заморожування набуде чинності на початку травня і триватиме до тих пір, поки компанія не вирішить «проблеми екосистеми», йдеться в електронному листі, відправленому розробникам.

Громадяни Індії як і раніше можуть підписатися на послуги, але в кінці кожного періоду їм доведеться зареєструватися знову. Існуючі автоматично поновлювані підписки не зачеплені, але Google просить виробників додатків уточнювати, що користувачі здійснюють разові покупки.

Нові правила можуть легко вплинути на інші цифрові сервіси, особливо для користувачів Play Store.

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Слід зазначити, що саме Android домінує в індійській мобільній індустрії і послуги з підписки особливо важливі, оскільки країна стикається з новою хвилею обмежень, викликаних пандемією COVID-19. Нововведення можуть доставити значні клопоти мільйонам індійців, які сподіваються транслювати музику або дивитися улюблений телевізор під час ізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, влада індійської столиці Нью-Делі вирішила на тиждень продовжити режим суворих карантинних обмежень для протидії COVID-19.