У Google Play знайшли вісім небезпечних додатків

У Google Play на Android-смартфонах виявили вісім шкідливих додатків, які потрібно обов’язково видалити.

Про це йдеться у квітневому звіті компанії McAfee, передає Укрінформ.

Як зазначається, встановлені програми на смартфоні надають зловмисникам доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їхнього імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.

До небезпечних додатків належать:

com. studio. keypaper2021;

com.pip.editor.camera;

org.my.famorites.up.keypape;

com.super.color.hairdryer;

com.celab3.app.photo.editor;

com.hit.camera.pip;

com.daynight.keyboard.wallpaper;

com.super.star.ringtones.

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Експерти наголошують, що це пакети шкідливих програм, які можуть інакше називатися. Тому для їх виявлення на смартфоні потрібно використовувати спеціальний софт, наприклад, додаток для читання пакетів Package Name Viewer або його аналоги.