Google Photos обмежив безкоштовне використання хмарного сховища
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Business Insider.
За даними Engadget, кожна фотографія, резервну копію якої користувач завантажує в Google Photos, враховуватиметься в обмеженні обсягу пам’яті — як стиснуте зображення, так і оригінальної якості, за умови, що вона не надходить із телефону Pixel. Якщо користувачу потрібно більше місця, доведеться платити за тарифами Google One. Ціна залежить від кількості простору у хмарному сховищі: від 2 дол. на місяць за 100 ГБ дискового простору до 2 ТБ за 10 дол. на місяць.
За даними компанії, понад мільярд людей щотижня створюють резервні копії понад 28 млрд фотографій у Google Photos. У середньому кожен користувач створює резервні копії щонайменше чотирьох фотографій щодня. Це може здаватися невеликим числом, але щороку в Google Photos зберігаються майже 1,5 трлн фотографій.