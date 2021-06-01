Google Photos обмежив безкоштовне використання хмарного сховища

Сервіс для зберігання зображень Google Photos з 1 червня 2021 року встановив обмеження на використання хмарного сховища та стягуватиме платню, якщо обліковий запис використовуватиме понад 15 гігабайтів хмарного простору.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Business Insider.

За даними Engadget, кожна фотографія, резервну копію якої користувач завантажує в Google Photos, враховуватиметься в обмеженні обсягу пам’яті — як стиснуте зображення, так і оригінальної якості, за умови, що вона не надходить із телефону Pixel. Якщо користувачу потрібно більше місця, доведеться платити за тарифами Google One. Ціна залежить від кількості простору у хмарному сховищі: від 2 дол. на місяць за 100 ГБ дискового простору до 2 ТБ за 10 дол. на місяць.

За даними компанії, понад мільярд людей щотижня створюють резервні копії понад 28 млрд фотографій у Google Photos. У середньому кожен користувач створює резервні копії щонайменше чотирьох фотографій щодня. Це може здаватися невеликим числом, але щороку в Google Photos зберігаються майже 1,5 трлн фотографій.