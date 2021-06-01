МКІП підтримує законопроєкт про «податок на Google»

Міністерство культури та інформаційної політики підтримує позитивний розгляд парламентом законопроєкту щодо стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг.

Як передає Укрінформ, про це написав у Телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт №4184, який іще називають “податком на Google”. Його платитимуть іноземні компанії, які надають електронні послуги в інтернеті, їхні представництва”, - поінформував Ткаченко.

Він зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік.

"Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4184 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам".