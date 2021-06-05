Apple вже працює над новими iPad Pro з бездротовою зарядкою та iPad Mini

Компанія Apple Inc. працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою та оновленим дизайном для iPad Mini.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що Apple має намір випустити новий вже iPad Pro наступного року, а iPad Mini - наприкінці цього року.

Apple тестує скляну задню панель для iPad Pro, щоб уперше використовувати бездротову зарядку, а також працює над створенням зворотної бездротової зарядки, аби можна було заряджати інші пристрої Apple, просто приклавши їх до задньої панелі айпада.

Повідомляється також, що за кілька років компанія може запровадити нові технології зарядки на великих відстанях.

Бездротова зарядка стала звичайним явищем для смартфонів, але не для планшетів.

Компанія планує зробити вужчі рамки екрану для нового iPad Mini, а також розглядає можливість відмови від кнопки home.

Крім того, Apple працює над ще тоншою версією базового айпада для студентів, який планує випустити наприкінці цього року.

Нагадаємо: в умовах пандемії виробник айфонів наростив продажі, оскільки споживачі під час карантину активно закуповували електронні пристрої. У минулому кварталі було продано айпадів на суму 7,8 млрд доларів, що перевищило очікування компанії.