Apple затримує випуск нових iPad Pro через складне виробництво екранів – Bloomberg

Вихід у продаж планшетів iPad Pro останнього покоління від компанії Apple затримується щонайменше на місяць через складнощі у виробництві новітніх екранів за технологією MiniLED.

Про це повідомило в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, передає Укрінформ.

«Планшет iPad Pro останньої розробки офіційно має надійти у продаж приблизно за тиждень, однак покупці можуть не отримати його аж до липня. Дати доставки попередньо замовлених (пристроїв – ред.) вже продовжені з кінця червня до початку липня»,- зауважує видання.

Основна проблема пов’язана з виготовленням 12,9-дюймового нового MiniLED-екрану, що для сьогоднішніх стандартів виявилося складним завданням. Новий планшет відчував брак поставок комплектуючих ще у квітні, коли він був представлений публіці. Тим не менше, партнери Apple докладають усіх можливостей, щоби забезпечити виробництво складних екранів у необхідних обсягах, зазначає Bloomberg.

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Тим часом, у своїх останніх прогнозах компанія заявила, що очікує зменшення доходу на близько $4 мільярдів в поточному кварталі через поєднання «надто високого» попиту, а також «дефіциту напівпровідників, які впливають на багато галузей виробництва».

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Apple представила iPad Pro нового покоління у двох варіантах – з діагоналями 11 та 12,9 дюймів. Моделі отримали процесор М1.