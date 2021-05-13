Apple додала підтримку кримськотатарської мови

Компанія Apple після численних звернень додала підтримку кримськотатарської мови в останньому оновленні своїх операційних систем.

Про це повідомив розробник додатків Андрій Алексєєв у Фейсбуці, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«У нещодавніх оновленнях своїх операційних систем компанія Apple нарешті додала підтримку кримськотатарської мови», - зазначив Алексєєв.

За його словами, разом з активісткою Ельзарою Абдурамановою вони розпочали кампанію зі звернень до Apple у 2017 році, «і тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською».

Як пояснив Укрінформу Алексєєв, він стикнувся з тим, що не може запропонувати споживачам обирати кримськотатарську мову при користуванні його додатком. Після цього активіст звернувся до Apple, аби таку можливість було надано.

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«Тепер кожен розробник додатку може пропонувати таку опцію, якщо на пристарої встановлено останні операційні системи», - сказав він.