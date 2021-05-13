Apple додала підтримку кримськотатарської мови
Про це повідомив розробник додатків Андрій Алексєєв у Фейсбуці, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
«У нещодавніх оновленнях своїх операційних систем компанія Apple нарешті додала підтримку кримськотатарської мови», - зазначив Алексєєв.
За його словами, разом з активісткою Ельзарою Абдурамановою вони розпочали кампанію зі звернень до Apple у 2017 році, «і тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською».
Як пояснив Укрінформу Алексєєв, він стикнувся з тим, що не може запропонувати споживачам обирати кримськотатарську мову при користуванні його додатком. Після цього активіст звернувся до Apple, аби таку можливість було надано.
«Тепер кожен розробник додатку може пропонувати таку опцію, якщо на пристарої встановлено останні операційні системи», - сказав він.