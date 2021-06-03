Компанії Гейтса та Баффета побудують реактор на швидких нейтронах

Енергетичні компанії мільярдерів Білла Гейтса та Воррена Баффета побудують в американському штаті Вайомінг ядерний реактор нового типу Natrium.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

У реалізації проєкту візьмуть участь компанія TerraPower, яка належить Гейтсу, і компанія PacifiCorp, що знаходиться у власності Баффета.

Зазначається, що майбутній реактор зможе на піку попиту виробляти до 500 МВт електроенергії. Вартість проєкту оцінюється у близько 1 млрд доларів. За словами генерального директора TerraPower Кріса Левека, на будівництво демонстраційної установки реактора буде потрібно сім років.

«Ми думаємо, що Natrium (створення реакторів на швидких нейтронах) змінить правила гри в енергетичній галузі», - сказав Гейтс під час презентації, присвяченій запуску реактора в місті Шаєнн (Вайомінг).

«Це наш найбільш швидкий і екологічно чистий курс до досягнення (в штаті – ред.) негативного рівня емісії вуглецю. Ядерна енергетика, безсумнівно, є частиною моєї комплексної стратегії в енергозабезпеченні (штату)», - сказав губернатор Вайомінгу Марк Гордон.

Очікується, що точне місце розміщення демонстраційної установки нового реактора буде оголошено до кінця року.

Як пише видання, невеликі реактори на швидких нейтронах використовують інше, на відміну від традиційних ядерних реакторів, паливо - більш збагачене.

Ця технологія вважається більш екологічно чистою. Однак, на думку експертів, таке підвищене збагачення палива робить його значно більш «привабливим» для бойовиків і терористів, які прагнуть створити ядерну зброю.