Китай запустив перший метеорологічний супутник нового покоління
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Супутник "Фен'юнь-4B" було запущено о 00:17 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б".
Сьогоднішній запуск став 372-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".
Зазначається, що "Фен'юнь-4B" - перший із китайських метеорологічних супутників нового покоління на геостаціонарній орбіті, він використовуватиметься для аналізу та прогнозування погоди, моніторингу довкілля та стихійних лих.
Супутник і ракета-носій були розроблені Шанхайською академією космічних технологій та Китайським дослідним інститутом ракетної техніки, відповідно. Обидві установи входять до Китайської корпорації аерокосмічної науки та технологій /CASC/.
Китайське метеорологічне управління, своєю чергою, відповідає за створення та експлуатацію наземної системи застосування супутника.
Як повідомляв Укрінформ, NASA має намір уперше з 1994 року запустити два космічні кораблі для вивчення Венери.
Фото: Сіньхуа