Китай запустив перший метеорологічний супутник нового покоління

Китай сьогодні вранці успішно запустив із космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході країни новий метеорологічний супутник та вивів його на задану орбіту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник "Фен'юнь-4B" було запущено о 00:17 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б".

Сьогоднішній запуск став 372-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Зазначається, що "Фен'юнь-4B" - перший із китайських метеорологічних супутників нового покоління на геостаціонарній орбіті, він використовуватиметься для аналізу та прогнозування погоди, моніторингу довкілля та стихійних лих.

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Супутник і ракета-носій були розроблені Шанхайською академією космічних технологій та Китайським дослідним інститутом ракетної техніки, відповідно. Обидві установи входять до Китайської корпорації аерокосмічної науки та технологій /CASC/.

Китайське метеорологічне управління, своєю чергою, відповідає за створення та експлуатацію наземної системи застосування супутника.

Як повідомляв Укрінформ, NASA має намір уперше з 1994 року запустити два космічні кораблі для вивчення Венери.

Фото: Сіньхуа