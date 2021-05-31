Україна уклала контракт на запуск супутника «Січ-2-30»

Державне підприємство “Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з нідерландською компанією ISILaunch щодо виведення на орбіту космічного апарата «Січ-2-30».

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILaunch має відповідну угоду з цією американською компанією, якою уповноважений на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини», – написав Уруський.

За його словами, вже здійснено авансовий платіж.

«Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України, і завдання Президента України Володимира Зеленського буде виконане», – наголосив керівник Мінстратегпрому.

Уруський додав, що КБ «Південне» разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів проводить необхідні роботи з підготовки до запуску «Січі-2-30» та підготовки наземного сегмента.

«Запуск і подальше використання супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони», – пояснив віцепрем’єр-міністр.

Уруський також зазначив, що виведення на орбіту супутника «Січ-2-30» є першим кроком на шляху реалізації планів, визначених, зокрема, проєктом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський поставив перед Мінстратегпромом завдання вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2-1)" до кінця 2021 року. Україна вже мала на орбіті космічні апарати: супутники оптичного ДЗЗ "Січ-1", "Січ-2" та радіолокаційного ДЗЗ "Океан-О". Вони виводилися в космос в період з 1995-го до 2011 року.