Україна планує запустити в космос сім супутників протягом п’яти років

Україна планує запустити в космос сім супутників у рамках реалізації нової космічної програми на 2021 — 2025 роки.

Про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай заявив у інтерв’ю телеканалу “Перший Діловий”, передає Укрінформ.

“У рамках реалізації нової космічної програми ми ставимо перед собою дуже амбітні цілі. Наприклад, створення супутникового угруповання і запуск цих космічних апаратів на орбіту. Окрім “Січ-2-30”, ми плануємо запустити ще шість супутників. “Січ-2-30” буде першим із цього угруповання”, - сказав голова Держкосмосу.

За його словами, усі супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування Землі, “тобто фотографування поверхні Землі з космосу”. Тафтай наголосив, що робота супутників спрямована, зокрема, на виконання оборонних та економічних цілей.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Держкосмосу, космічний апарат "Січ-2-30" складений і проходить випробування. Він буде готовий для відправки з пускового майданчика SpaceX у грудні 2021 року.