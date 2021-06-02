Вчені спробують лікувати серцеву недостатність стовбуровими клітинами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Японський венчур Heartseed, створений професором Університету Кейо Фукуда Кейіті й іншими учасниками, займається розробкою методу лікування серцевої недостатності з застосуванням індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS-клітин).
Лікування передбачає пересадку клітин серцевого м'яза, отриманих з iPS-клітин, в серце пацієнта за допомогою спеціальної ін'єкційної голки.
Компанія повідомила, що вона планує провести клінічне випробування вже у другій половині поточного року, щоб отримати схвалення з боку японської влади.
Як повідомляв Укрінформ, вчені американського Науково-дослідного інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує при інфекції COVID-19.