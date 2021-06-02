Вчені спробують лікувати серцеву недостатність стовбуровими клітинами

Одна з японських компаній-стартапів в області біотехнологій Heartseed і велика данська фармацевтична фірма Novo Nordisk уклали ліцензійну угоду для розробки методу лікування серцевої недостатності на основі стовбурових клітин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Японський венчур Heartseed, створений професором Університету Кейо Фукуда Кейіті й іншими учасниками, займається розробкою методу лікування серцевої недостатності з застосуванням індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS-клітин).

Лікування передбачає пересадку клітин серцевого м'яза, отриманих з iPS-клітин, в серце пацієнта за допомогою спеціальної ін'єкційної голки.

Компанія повідомила, що вона планує провести клінічне випробування вже у другій половині поточного року, щоб отримати схвалення з боку японської влади.

Як повідомляв Укрінформ, вчені американського Науково-дослідного інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує при інфекції COVID-19.