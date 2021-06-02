SpaceX готує до запуску нову партію вантажу на МКС

Компанія SpaceX Ілона Маска планує у четвер, 3 червня, відправити на Міжнародну космічну станцію (МКС) вже 22-гу партію вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Запуск нової ракети-носія Falcon 9 разом із капсулою Dragon запланований на 20:29 за київським часом на космодромі NASA у Флориді.

Зазначається, що на борту Dragon будуть знаходитися дрібні кальмари Euprymna scolopes, вид головоногих молюсків родини Sepiolidae.

Дослідники сподіваються, що кальмари можуть допомогти пролити світло на те, як мікроби у тварин реагують на космічний політ.

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Для SpaceX це вже буде 22-й запуск партії вантажу на МКС.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска веде будівництво своїх перших двох плавучих космодромів на базі придбаних бурових установок і планує запустити їх в експлуатацію у 2022 році.