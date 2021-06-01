SpaceX планує запустити плавучі космодроми наступного року

SpaceX планує запустити плавучі космодроми наступного року

Укрінформ
Компанія Ілона Маска SpaceX веде будівництво своїх перших двох плавучих космодромів на базі придбаних бурових установок і планує запустити їх в експлуатацію у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Компанія планує перетворити бурові платформи на космодроми Deimos і Phobos, які стануть у майбутньому стартовими і посадковими майданчиками для багаторазової ракети Starship.

Нафтовидобувні платформи отримали назви на честь супутників Марса. Очікується, що вони стануть космодромами у 2022 році.

Як повідомлялося, установки розташовуються в порту Браунсвілл, неподалік дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.

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Надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX у 3,5 мільйона доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас) – найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.

Пара платформ була придбана у липні 2020 року корпорацією Lone Star Mineral Development. Остання була зареєстрована у червні 2020 року на ім'я фінансового директора SpaceX Брета Джонса.

Незадовго до того, як була зареєстрована компанія Lone Star Mineral Development, Маск у Твіттері повідомив, що SpaceX планує будувати плавучі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.

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