SpaceX планує запустити плавучі космодроми наступного року

Компанія Ілона Маска SpaceX веде будівництво своїх перших двох плавучих космодромів на базі придбаних бурових установок і планує запустити їх в експлуатацію у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Компанія планує перетворити бурові платформи на космодроми Deimos і Phobos, які стануть у майбутньому стартовими і посадковими майданчиками для багаторазової ракети Starship.

Нафтовидобувні платформи отримали назви на честь супутників Марса. Очікується, що вони стануть космодромами у 2022 році.

Як повідомлялося, установки розташовуються в порту Браунсвілл, неподалік дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.

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Надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX у 3,5 мільйона доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас) – найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.

Пара платформ була придбана у липні 2020 року корпорацією Lone Star Mineral Development. Остання була зареєстрована у червні 2020 року на ім'я фінансового директора SpaceX Брета Джонса.

Незадовго до того, як була зареєстрована компанія Lone Star Mineral Development, Маск у Твіттері повідомив, що SpaceX планує будувати плавучі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.