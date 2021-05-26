SpaceX вивела в космос 60 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX у середу провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту 60 мінісупутників зв’язку в рамках проєкту Starlink.

Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 14:59 за місцевим часом (21:59 за Києвом), повідомляє Укрінформ.

Передстартова підготовка та сам запуск транслювалися в прямому ефірі компанією SpaceX.

Перший ступінь ракети Falcon 9 вже використовувався в місії Sentinel-6A. Він знову має здійснити посадку на самохідну баржу в Атлантичному океані та повернутися на космодром для повторного використання. Крім того, половинки обтічника Falcon 9 також використовувалися в кількох місіях Starlink і Transporter-1.

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Як повідомляв Укрінформ, SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тисяч.