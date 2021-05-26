SpaceX готує до запуску нову партію супутників Starlink

SpaceX готує до запуску нову партію супутників Starlink

Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска планує сьогодні, 26 травня, відправити на орбіту чергову партію із 60 супутників Starlink для роздачі інтернету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Florida Today.

Запуск 70-метрової ракети-носія Falcon 9 із 60 супутниками Starlink для роздачі інтернету запланований на 14:59 за часом Східного узбережжя США (21:59 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.

Зазначається, що це вже буде 29-а партія інтернет-супутників. Загалом компанія вже запустила майже 1700 мінісупутників Starlink, які були виготовлені в американському місті Сієтл.

За даними Космічних сил США, погодні умови будуть на 90% сприятливими для запуску ракети.

Як повідомляв Укрінформ, 16 травня компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 з черговою групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

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В цілому SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а в подальшому довести їх кількість до 30 тисяч.

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