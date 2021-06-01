Україна та Ізраїль провели перші консультації з кібербезпеки

Україна зацікавлена у започаткуванні ефективного кіберпартнерства з Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр МЗС.

"Україна та Ізраїль провели перші в історії двосторонніх відносин консультації з питань кібербезпеки", - ідеться у повідомленні.

З української сторони в консультаціях взяли участь заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік та представники відповідних міністерств і відомств. Ізраїльська сторона була представлена МЗС та компетентним органом Ізраїлю у cфері кібербезпеки.

«Реалії сьогодення вимагають дієвої системи протидії атакам у віртуальному просторі. У цьому контексті надзвичайно важливу роль відіграє злагоджена міжнародна співпраця. Україна зацікавлена у започаткуванні ефективного кіберпартнерства з Ізраїлем», - наголосив Сенік.

У ході консультацій сторони представили кіберстратегії та національні системи кібербезпеки України та Ізраїлю, обмінялися досвідом щодо протидії кіберінцидентам.

Українська та ізраїльська делегації узгодили подальші кроки для розвитку співробітництва в сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 14 травня затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки.