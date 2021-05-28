Українські та американські фахівці обговорили стійкість критичної інфраструктури до кібератак

Майже 200 українських та американських фахівців з кібербезпеки відпрацювали захист об’єктів критичної інфраструктури та обговорили аспекти відповідного законопроєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

«27 травня у рамках співпраці між Національним координаційним центром кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (НКЦК) і Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global) (за підтримки Державного департаменту США) відбулося четверте засідання Національного кластера з кібербезпеки, присвячене питанням захисту критичної інфраструктури, її стійкості, а також проблемам, які існують у цій сфері, та шляхам їх розв’язання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк наголосив, що цей проєкт є платформою, на якій провідні фахівці «можуть безпосередньо обмінятися думками, пропозиціями, цікавими ідеями». Зокрема, захист об’єктів критичної інфраструктури є вкрай важливим для забезпечення життєдіяльності держави та кожного громадянина, а під час засідання кластера можна напрацювати шляхи безперервного забезпечення «безпеки цих об’єктів – починаючи від атомної енергетики і закінчуючи маленькими фінансовими компаніями, які можуть бути віднесені до об’єктів критичної інфраструктури», підкреслив він.

Представник Посольства США в Україні Адам Марлоу зазначив, що «США є надійним партнером України у сфері кібербезпеки». За його словами, минулого року США надали допомогу Україні на майже 700 млн доларів, і готові надалі продовжувати діалог та співпрацю з Україною, зокрема, у питаннях захисту критичної інфраструктури, «що стало ключовим у сфері кібербезпеки».

За інформацією заступника менеджера з програм кібербезпеки CRDF Global в Україні Михайла Верича, участь у роботі четвертого Кластера з кібербезпеки беруть 33 фахівця в режимі реального часу та 163 – онлайн, і цей захід є одним з найчисельніших у рамках співпраці між CRDF Global та НКЦК.

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Як зазначається, заступник керівника служби інформаційної безпеки і кібербезпеки Апарату РНБО України Володимир Звєрєв наголосив, що ухвалена на засіданні РНБО України 14 травня 2021 року Стратегія кібербезпеки України на період 2021-2025 років передбачає суттєве посилення взаємодії з приватним сектором та розбудову державно-приватного партнерства, і ключову роль у цьому посідає НКЦК.

«Україна запровадить сервісну модель державної участі у заходах з кіберзахисту, за якої держава сприйматиметься не як джерело вимог, а як партнер у розбудові національної системи кібербезпеки» - сказав він, додавши, що найефективнішою моделлю взаємин у сфері кібербезпеки є «модель, побудована на довірі».

Своєю чергою керівник служби з питань безпеки критичної інфраструктури Апарату РНБО України Ірина Тимошенко наголосила на важливості розгляду й ухвалення законопроєкту про захист критичної інфраструктури, зареєстрованого у парламенті. За її словами, цей документ є стратегічно важливим.

Крім того, Тимошенко представила проєкт концепції розвитку системи підготовки фахівців для захисту критичної інфраструктури. Метою концепції є створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури, включаючи просвітницьку діяльність, та інформування населення для задоволення потреб країни у фахівцях, покращення рівня обізнаності всіх верств населення та його готовності протистояти викликам у сфері безпеки.

Учасники засідання обговорили організаційні та правові засади забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури, міжнародну допомогу в становленні вітчизняної системи захисту критичної інфраструктури, особливості її класифікації. Також було проаналізовано законопроєкти щодо захисту критичної інфраструктури.

За інформацією пресслужби, іноземні фахівці представили кращі світові практики підготовки спеціалістів у сфері захисту критичної інфраструктури. Експерти CRDF Global презентували онлайн-курс «Основи кібербезпеки для представників державних органів».

В РНБО повідомили, що участь у заході взяли представники основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, народні депутати, представники Посольства США, Європейської комісії, ОБСЄ, компаній Next Peak, Sovereign Ventures, CyberNB, представники міжнародної академічної спільноти.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що найближчим часом Президент Володимир Зеленський оприлюднить указ, згідно з яким в Україні будуть створені кібервійська..

Фото: РНБО