Міністри оборони України та Грузії домовилися про співпрацю військових відомств

Міністр оборони України Андрій Таран та його грузинський колега Джуаншер Бурчуладзе підписали план двостороннього співробітництва між військовими відомствами двох країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Підписання відбулося в ході візиту української делегації на чолі з Андрієм Тараном до Грузії. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації МОУ з прем’єр-міністром цієї країни Іраклі Гарібашвілі та міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.

"Нас із Грузією єднають спільні загрози та цілі розвитку. Наші народи поділяють прагнення європейської та євроатлантичної інтеграції. Грузія, як і Україна, прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективнішої протидії регіональним та глобальним загрозам", - заявив Таран.

Андрій Таран перебуває з візитом у Грузії / Фото: mil.gov.ua

Як зазначається, під час двосторонньої зустрічі Таран і Бурчуладзе обмінялися думками про низку актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих Росією суверенних українських та грузинських територіях. Також глави оборонних відомств звернули увагу на стан справ в Азово-Чорноморському регіоні з огляду на регулярні порушення РФ вільного та безпечного судноплавства.

"Андрій Таран і Джуаншер Бурчуладзе визначили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямами кібербезпеки, військово-технічної сфери, спільної участі у міжнародних військових навчаннях та впровадження стандартів НАТО у повсякденну діяльність національних збройних сил. Сторони обмінялися досвідом щодо протидії ескалації агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Міністри оборони України та Швеції обговорили ситуацію навколо українського кордону

За результатами двосторонньої зустрічі міністри підписали план співпраці між оборонними відомствами України та Грузії на визначений термін.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня державний секретар з питань безпеки та східної політики МЗС Республіки Польща Марцін Пшидач під час Берлінської безпекової конференції заявив, що країни-члени євроатлантичних структур мають підтримати своїх партнерів - Україну та Грузію, які стикаються з російською агресією.