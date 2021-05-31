Потрійна камера і підтримка 5G: Realme представив новий смартфон

Китайська компанія Realme представила новий смартфон Realme X7 Max 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

Смартфон має із 16,3-сантиметровим дисплеєм має частоту оновлення 120 Гц. Крім того, у пристрої встановлена селфікамери у 16Мп, а на зворотній стороні є ще три камери у 64Мп, 8Мп та 2 Мп відповідно.

Realme X7 Max 5G має також процесор Dimensity 1200 та батарею з потужністю в 4 500 мегаампер за годину.

Операційна пам'ять базової моделі дорівнює 8Гб, а внутрішня - 128Гб.

Зазначається, що смартфон буде, зокрема, доступний у чорному й сріблястому кольорах. Вартість одного базового екземпляра становить 372 долари США. Перші продажі заплановані на 4 червня.

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Як повідомляв Укрінформ, Redmi, який є брендом китайської компанії Xiaomi, представив Redmi Note 10 Pro 5G.